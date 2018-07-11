Перекресток Гоголя — Ленина в Кургане перекроют на 10 дней

13:15 | 12.07.2018

С 19 июля на 10 дней закроют движение для всех видов автотранспорта на перекрестке улиц Гоголя — Ленина для проведения капитального ремонта водопровода.



Как рассказали в «Водном союзе», ремонтные работы продлятся до 20:00 29 июля. Отключение водоснабжения в данном районе потребуется в конце производства работ, для врезки отремонтированного участка в существующую сеть. О времени ограничения подачи воды потребителям будет сообщено дополнительно.