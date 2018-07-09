В Кургане перед судом предстанет педофил-эксгибиционист, напавший на девочку в подъезде

13:57 | 11.07.2018

Фото с камер видеонаблюдения

В Кургане в суд направлены материалы уголовного дела 41-летнего педофила-эксгибициониста, который продемонстрировал 8-летней девочке в подъезде свои половые органы и украл велосипед, чтобы сбежать с места преступления.



Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали в региональном СКР.



Инцидент произошел днем 3 апреля на первом этаже в подъезде одного из домов в 4-м микрорайоне поселка Заозерный. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина продемонстрировал свои половые органы 8-летней девочке, совершив иные действия сексуального характера. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, размещенные в подъезде дома.



На записи с камер наблюдения видно, как мужчина с расстегнутой ширинкой, держа в руках свой пенис, подошел к школьнице и пытался ее поцеловать. Испуганная девочка убежала. Извращенец решил ее догнать, но кто-то его спугнул, и он ринулся в бега.



Скрываясь с места совершения преступления, мужчина пробежал на лестничную площадку третьего этажа подъезда, откуда похитил велосипед, повредив трос-замок. Мужчина уехал в сторону 2-го микрорайона. Владельцу был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 10 тысяч рублей.



Подозреваемого задержали на следующий день по горячим следам следственные органы СКР по Курганской области и сотрудники полиции.

