Роспотребнадзор нашел на кухне зауральского кафе более 100 видов просроченных продуктов

14:53 | 10.07.2018

В кафе «Катерок» в Макушине для приготовления блюд использовали более 100 наименований продуктов питания с истекшими сроками годности. Выявили нарушения специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области.



Как рассказали в надзорном ведомстве, готовые продукты, консервы, полуфабрикаты, большой перечень специй и приправ, заправок для салатов, маринадов, солений находились в реализации с существенной просрочкой. У некоторых продуктов срок истек более 5 лет назад.



Использовали такие продукты на кухне с разрешения старшего повара кафе. Мировой суд признал должностное лицо виновным в нарушении требований технических регламентов ТС и назначил штраф в размере 20 000 рублей. Просроченные продукты Роспотребнадзор арестовал. Они будут уничтожены.