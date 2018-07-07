В кювете на трассе Екатеринбург — Курган обнаружили останки женщины

12:33 | 10.07.2018

Следственное управление СКР по Курганской области просит у жителей региона помощи в установлении личности женщины, останки которой обнаружили 2 июля в кювете на 298 километре автодороги Екатеринбург — Курган, рядом с поворотом на деревню Жикина Каргапольского района.



По информации ведомства, останки принадлежат женщине 40-45 лет. Она невысокого роста, худощавого телосложения. В ходе осмотра места происшествия обнаружены следующие предметы одежды: куртка с манжетами и воротником из искусственного меха светлого цвета, светло-коричневый шерстяной свитер, черные колготки, полусапоги бордового цвета.



Особые приметы: на верхней челюсти справа металлическая коронка 3-6 зубов, слева аналогичная коронка 5-6 зубов.



Жителей области, кто обладает какой-либо возможной информацией о личности женщины следственное управление просит обратиться в Каргапольский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (35256) 2-28-09, 89638635309.