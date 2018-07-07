За выходные в Курганской области утонули трое взрослых и подросток

13:01 | 9.07.2018

За минувшие три дня в Курганской области утонули трое взрослых и один ребенок. По данным фактам региональное СУ СКР проводит доследственные проверки. Следователи устанавливают причины и обстоятельства несчастных случаев.



Как рассказали в следственном управлении, первая трагедия произошла днем 7 июля на Голубых озерах в Кургане, где погиб 35-летний мужчина. Он отдыхал на пляже вместе с друзьями. По первоначальной информации, курганец решил переплыть озеро, однако скрывшись под воду, не смог выплыть. Тело обнаружили и подняли на поверхность дежурившие на пляже спасатели.



В этот же день на реке Исеть у деревни Барневское в Шадринском районе утонул 13-летний мальчик. Отметим, что ребенок был под присмотром. Он пришел купаться вместе со своим отцом и друзьями. Тело ребенка нашли в этот же день сотрудники поисково-спасательной службы.



Еще двое мужчин 31 года и 42 лет утонули в выходные в водоемах в селе Басковское Макушинского района и селе Красная Звезда Шадринского района.