Курган: новости дня
12:42 | 5.07.2018
На озере Медвежье в Зауралье пройдет один из этапов Всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый как Лось»
Участники, прошедшие онлайн-регистрацию на сайте проекта, выйдут на старт в 10 утра в селе Новое Ильинское. 10 километров они пробегут по маршруту, проложенному в самом сердце озера Медвежье, по его островам. Еще 10 километров — скоростной маршрут по степи. Финишируют спортсмены в точке старта.
Забег будет массовым, итоги подведут по нескольким возрастным группам. Три призовых места предусмотрено для мужчин в группах от 18 до 45 лет, от 46 до 50 лет и от 51 до 60 лет, а также среди женщин от 18 до 35 лет и от 36 до 50 лет. Все участники получат памятную медаль. Главный приз забега — 10 тысяч рублей. На маршруте будут дежурить врачи, предусмотрена организация пунктов питания. После финиша участников ждут каша, чай, походная баня.
Зрители будут не только наблюдать за эффектными состязаниями, после финиша желающие смогут принять участие в фестивале грязи, ощутить на себе целебные свойства рапы озера Медвежье. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа.
Проект «Здоровый как Лось» призван сформировать направление массового внутреннего туризма с помощью проведения зрелищных спортивных мероприятий в красивейших, но мало известных природных местах России.
«Озеро Медвежье — одна из визитных карточек Зауралья. Жители нашей страны должны знать, что оздоровительный эффект, за которым они едут в здравницы Иордании и Израиля, на Мертвое море, можно получить в Курганской области, на озере Медвежье, рапа которого имеет уникальные лечебные свойства. Для нас этот забег — шанс привлечь новых туристов и способствовать развитию курорта», — отметил заместитель губернатора, директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев отметил:
«Развитию внутреннего туризма сейчас уделяется большое внимание. И Зауралью есть, что представить, чем заинтересовать жителей других регионов и даже стран. Чемпионат «Здоровый как Лось» позволит нам презентовать наши возможности и провести большой спортивный праздник, проверить себя на выносливость зауральским спортсменам».
Чемпионат пройдет в четыре этапа в разных природных зонах России (Южный Урал, Республика Татарстан, Курганская область, Калининградская область). Общее планируемое число участвующих спортсменов в 2018 году — более 1000 человек.
Фото los.trg.ru
© «Вечерние Ведомости»
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