Суд обязал мэрию Кургана привести участки проспекта Голикова и улицы Мичурина в порядок

15:20 | 4.07.2018

Суд признал бездействие администрации Кургана, которое выразилось в непринятии мер по приведению проезжей части проспекта Маршала Голикова в районе дома № 38/1 и улицы Мичурина на участке от Пугачева до Крылова в соответствие стандартам и техническим нормам ГОСТа. Кроме того, суд возложил на администрацию города ремонт этих дорог.



Исковое заявление в суд направил прокурор Кургана. Поводом для принятия мер реагирования послужили материалы проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Надзорные мероприятия показали, что автомобильная дорога, проходящая по улице Мичурина и проспекту Голикова, не соответствует требованиям действующих нормативных документов и создает реальную угрозу возникновения ДТП по дорожным условиям, пояснили в областной прокуратуре.



Суд признал требования прокурора города законными и обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.



Решение не вступило в законную силу.