За сутки в Курганской области утонули взрослый мужчина и 10-летний ребенок

14:16 | 4.07.2018

За сутки на территории Курганской области утонули двое человек: взрослый мужчина и 10-летний мальчик. По данным фактам следственные органы регионального СУ СКР проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



По данным следственного управления, вечером 2 июля во время купания в реке Тобол, в районе СНТ «Курганжилстрой», утонул 26-летний житель города. Тело мужчины из воды достал его друг, с которым он приехал отдыхать.



В этот же день произошел еще один несчастный случай. На реке Исеть вблизи села Верхозино Шадринского района утонул 10-летний мальчик. Установлено, что он и еще двое детей пришли купаться на речку в сопровождении взрослого. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослого. Тело ребенка спасатели смогли обнаружили лишь на следующий день.