«Уральские пельмени» прошлись своим юмором по Курганской области: «Там выжжено все вообще»

15:18 | 2.07.2018

В номере своего нового шоу «Уральские пельмени» высмеяли губернаторов. Особенно досталось руководству Курганской и Челябинской областей.



По сценарию, глав регионов вызвали на ковер в администрацию президента. Актеры-губернаторы в приемной Кремля хвалились друг перед другом тем, что могут свалить все беды, неудачи и проблемы в своих регионах на природные катаклизмы, обелив себя таким образом в глазах президента.



— У меня тогда торнадо был, — сказал актер в роли губернатора Курганской области.

— Вы губернатор какой области, калифорнийской, что ли? — спросил его коллега.

— Нет, Курганской.

— У вас действительно был торнадо, — утвердительно сказал коллега.

— Почему?

— Недавно проезжал по Курганской области, реально, как за торнадо едешь, там выжжено все вообще, — объяснил он.

— Точно — торнадо, — сказал глава Зауралья.



Актер, сыгравший губернатора Челябинской области, вызвал удивление и зависть глав регионов, заявив: «А у нас в Челябинске метеорит упал. Второй раз за сто лет. Ждем третий. Мне с этим везет. Уверен, меня оставят на второй срок».