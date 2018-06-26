На экс-руководителя Шуховского полигона ТБО завели уголовное дело

13:59 | 28.06.2018

Следственным управлением УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП «Шуховский полигон ТБО» по фактам растраты вверенного муниципального имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).



Дело завели по материалам проверки Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает областная прокуратура, во время проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия были выявлены факты коррупционных проявлений в деятельности руководства учреждения.



За счет средств предприятия по заранее завышенной более чем в 7 раз стоимости был куплен нерабочий грузовик МАЗ-5337 общей стоимостью 750 тысяч рублей. Ремонт оплатили опять же из бюджета организации. Общая сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей.



В настоящее время ведется следствие, ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры.