«Мы должны стать советчиками друг для друга». Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ФАС России

13:20 | 26.06.2018

Губернатор Алексей Кокорин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов подписали соглашение о сотрудничестве между зауральским правительством и ФАС России. Это произошло на совещании, основной темой которого стала реализация национального плана развития конкуренции и исполнение поручений президента РФ, рассказали в пресс-службе главы региона.



Соглашение предусматривает совместное осуществление мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Курганской области.



«С подписанием этого соглашения мы будем еще более эффективно и четко реализовывать и поручения президента России, и все задачи, которые прозвучали в его послании, — подчеркнул губернатор Алексей Кокорин. — Важно не допускать нарушений антимонопольного законодательства. Есть возможность получить консультацию эксперта и избежать всех недочетов в работе, двигаться вперед, тем самым повышая конкуренцию на рынке услуг и инвестиционную привлекательность нашего региона».



Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов отметил, что Владимир Путин поручил уделять особое внимание развитию конкуренции и сделать это приоритетным направлением деятельности всех уровней власти. Для этого необходимо взаимодействовать с антимонопольной службой.



«Мы должны стать советчиками друг для друга, — сказал Андрей Цыганов. — Совместно осуществить анализ собственной деятельности, модифицировать региональный стандарт развития конкуренции. Таким образом, добиться к 2022 году выполнения задач, которые поставил президент».



Фото kurganobl.ru