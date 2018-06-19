В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки

16:36 | 21.06.2018

21 июня сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Курганской области отмечают свой профессиональный праздник. Но и в этот день полицейские-кинологи вместе со своими четвероногими напарниками заступили на дежурство. Всего на сегодняшний день в подразделении ЦКС несут службу 96 специалистов, рассказали в правоохранительных органах.



Служат в зауральской полиции преимущественно немецкие и бельгийские овчарки. Собак этой породы считают сильными и смелыми, они замечательно поддаются дрессировке и всегда готовы прийти на помощь. Спаниели применяются для поиска наркотических веществ, доберманы — взрывчатых устройств.



Всего в областном питомнике живет 101 служебная собака, в том числе щенки, которым еще предстоит пройти экзамен на пригодность для службы в полиции. Часть из них специализируется на розыске наркотиков, другие — по определению взрывчатых средств и взрывных устройств. Есть среди собак и розыскные, обученные на поиск людей, пояснили в областном УМВД России.



Курганские кинологи и их питомцы осуществляют охрану общественного порядка не только в области, но и в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. Многие сотрудники награждены государственными и ведомственными наградами. За период существования кинологической службы Зауралья полицейские со служебными собаками не раз становились победителями конкурсов профессионального мастерства.



Отметим, что в Курганской области питомник служебного собаководства УР УВД был образован в 1969 году. В его штат входили всего четыре проводника служебных собак и старший инспектор служебного собаководства, подразделение занимало два кабинета и шесть вольеров.



Фото: 45.мвд.рф