Курган: новости дня
16:36 | 21.06.2018
В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки
Служат в зауральской полиции преимущественно немецкие и бельгийские овчарки. Собак этой породы считают сильными и смелыми, они замечательно поддаются дрессировке и всегда готовы прийти на помощь. Спаниели применяются для поиска наркотических веществ, доберманы — взрывчатых устройств.
Всего в областном питомнике живет 101 служебная собака, в том числе щенки, которым еще предстоит пройти экзамен на пригодность для службы в полиции. Часть из них специализируется на розыске наркотиков, другие — по определению взрывчатых средств и взрывных устройств. Есть среди собак и розыскные, обученные на поиск людей, пояснили в областном УМВД России.
Курганские кинологи и их питомцы осуществляют охрану общественного порядка не только в области, но и в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. Многие сотрудники награждены государственными и ведомственными наградами. За период существования кинологической службы Зауралья полицейские со служебными собаками не раз становились победителями конкурсов профессионального мастерства.
Отметим, что в Курганской области питомник служебного собаководства УР УВД был образован в 1969 году. В его штат входили всего четыре проводника служебных собак и старший инспектор служебного собаководства, подразделение занимало два кабинета и шесть вольеров.
Фото: 45.мвд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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