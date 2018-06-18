Празднование Дня молодежи в Кургане пройдет в ЦПКиО

15:21 | 20.06.2018

В субботу 30 июня в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана пройдет празднование Дня молодежи. Приурочено оно к проходящему в эти дни чемпионату мира по футболу, посвящено развитию спорта и здорового образа жизни среди молодежи.



В этот день в парке будут работать площадки общественных объединений, творческих и спортивных организаций города. В рамках праздника состоится открытие XV Открытого городского турнира по дворовому футболу, рассказали в администрации города.



Молодежь ждет занимательная квест-игра «Путь к чемпионству». Для участие в игре нужно собрать команду из 5 человек, написать об участии в сообщениях группы «День молодежи — 2018» в социальной сети «ВКонтакте» и следовать инструкциям. Команда-победитель получит 5 экшен-камер.



На центральной эстраде ЦПКиО пройдет конкурсно-развлекательная программа с розыгрышем призов от партнеров праздника. Вечером гостей ожидает выступление курганской группы «Другая версия». Завершится праздник фестивалем молодежного кино под открытым небом. Длиться праздничные мероприятия будут с 16 до 23 часов.