В Курганской области депутат досрочно лишилась полномочий. Оказалась нечистой на руку

17:56 | 19.06.2018

В Курганской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Притобольной сельской думы, которая была осуждена за присвоение крупной суммы денег.



По информации областной прокуратуры, народная избранница 15 марта была приговорена к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно за присвоение из кассы магазина сельского потребительского общества 664 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу в мае.



В силу федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.



Соответствующее обращение в сельский парламент подал прокурор Притобольного района. Коллеги нечистой на руку народной избранницы досрочно прекратили ее полномочия депутата.