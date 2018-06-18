«Работай, плати, умирай... за их капиталы и рай». В Кургане прошел пикет против повышения пенсионного возраста

17:41 | 19.06.2018

Сегодня, 19 июня, в Кургане партия КПРФ провела пикет против повышения пенсионного возраста и НДС. Протестующие коммунисты собрались на площадке у кинотеатра «Россия», к ним присоединились и представители курганской команды Алексея Навального. Напомним, правительство России предложило увеличить ставку НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года и провести поэтапное повышение пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.



Активисты вышли на площадь с кричащими плакатами: «Работай, плати, умирай... за их капиталы и рай», «Под фанфары мундиаля, с пенсионом трескотню мы затянем на шее народа НДС-ную петлю». Также пикетчики вели сбор подписей против предложенного кабмином законопроекта.



«Мне очень далеко до пенсии, но если повысят пенсионный возраст, то я до пенсии просто не доживу, — сказал пикетчик по имени Ярослав. — Мама работает в школе. В случае принятия закона она пойдет на пенсию только в 2028 году. Она крайне недовольна. И так в школе мало платят, еще и 8 лет прибавится к сроку до выхода на пенсию».



Коммунисты не собираются останавливаться и планируют проводить одиночные пикеты и одновременно будут готовиться к проведению митинга в Кургане.



«Вчера я обратился к секретарям районных организаций КПРФ, чтобы аналогичные процессы были запущены в районах Курганской области, — сказал Яков Сидоров, депутат городского парламента, секретарь Курганского городского комитета КПРФ. — Мы ограничены в легальных способах воздействия на власть. Что еще мы можем предпринять? Начинать бороться с этой проблемой надо сейчас и продолжать ее каждый день. Если выходить раз в месяц на митинг — это не даст результата. Это должна быть волна. Призываю курганцев присоединиться к нам, к нашим одиночным пикетам и сбору подписей. Обращайтесь в горком, мы выдадим вам подписные листы и планшеты. На одиночный пикет может выйти любой. Давайте всем миром займемся этим делом. В одиночку нам не прорваться».



Отметим, что КПРФ 28 июля проведет всероссийскую акцию протеста против закона о повышении пенсионного возраста и НДС.