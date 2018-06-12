«Горе, очень большое горе». В Кургане 7-летняя девочка погибла под колесами пазика

16:17 | 13.06.2018

В курганском микрорайоне Кулацкий 12 июня случилась страшная трагедия. В этот день под колесами пассажирского автобуса ПАЗ погибла 7-летняя девочка. По информации Госавтоинспекции Зауралья, наезд произошел возле дома № 22 на улице Глинки. Школьница внезапно выбежала на дорогу прямо перед маршруткой.



По словам очевидцев, девочка перебегала через дорогу вместе со своим братом. Старший успел, а малышка попала под автобус. Она погибла на глазах у брата. Свидетели утверждают, что мальчик получил психологическую травму, он «стоял на обочине и жутко плакал».



Как утверждают знакомые с семьей люди, детей воспитывает мать-одиночка, разведенная. В этот день женщина была на работе. Дети были предоставлены сами себе, присматривать за ними было некому. Как только матери сообщили о трагедии, она тут же примчалась на место происшествия, к детям.



После трагедии в социальных сетях обрушились с критикой и обвинениями в адрес водителя пазика и родителей погибшей девочки. «Родители не объясняют своим детям, что играть и бегать рядом с проезжей частью опасно и запрещено. Даже если мать одна и пашет и ей не с кем оставить детей, то это никаким образом не снимает с нее ответственности за собственного ребенка», — разразилась обвинениями пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Громова.



Однако, несмотря на обрушившийся на родителей шквал осуждений в соцсетях, большинство жителей города в сети выражают им свои искренние соболезнования и желают сил, чтобы пережить горе.



«Зачем осуждать родителей? Это сейчас неуместно. Давайте учиться на чужих ошибках. Лучше пойдите и обнимите своих детей и не оставляйте их без присмотра. Проявить сострадание лучше, чем плескаться грязью в и так наказанных судьбою родителей», — написала Анастасия Бокк.



«Курганцы, что же из вас из всех столько негатива и грязи льется? Накинулись на бедных родителей, им и так тяжело, — добавила Алена Назарова. — Все мы переживаем за своих деток, пытаемся все про них знать и контролировать каждый шаг, но бывает и так. Никто не застрахован от таких ситуаций. Кто виноват, естественно, разберётся следствие. Бедная девочка. Очень жалко, когда гибнут маленькие дети».



«Прочитала в новостях и плакала. Горе, очень большое горе. Нет слов. Родителям сил и терпения, чтобы пережить эту потерю», — написала Любовь Владимировна.



Фото: группа «Типичный Курган»/ВКонтакте