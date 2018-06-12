Скончалась курганская поэтесса и бард Людмила Туманова. «Ее песни называли ласточками, которые несут людям радость»

16:12 | 13.06.2018

Литература и культура Кургана потеряли свою самую яркую звезду. Известная поэтесса, автор и исполнитель песен Людмила Туманова скончалась после тяжелой болезни на 73-м году жизни. О ее смерти сообщает телеканал «Область 45».



«Люда несколько лет болела онкологией. Она очень быстро угасла. Но достойно прожила свою жизнь. Была одной из самых первых бардов в России. Её стихи всех взволновали, песни называли ласточками, которые несут людям радость. Мы с Людой дружили все эти годы, я помогал ей, приносил домой пенсию. Она была настоящим бойцом. Таких людей нам не хватает сейчас», — рассказал телеканалу курганский журналист и друг поэтессы Вячеслав Аванесов.



У талантливой и невероятно красивой женщины сложилась трагическая судьба. Юная Людмила после 9-го класса поступила в студию при Курганском областном театре драмы, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой. Там она проучилась год. В августе 1963 года начала работать помощником режиссера Курганской студии телевидения и продолжила учебу в десятом классе вечерней школы.



Но 24 октября 1963 года все мечты и планы Людмилы разрушились в один миг. На улице на девушку напал ее ревнивый поклонник. Парень нанес ей двенадцать ножевых ранений, последний оказался роковым. Нож попал в спинной мозг и привел к полному параличу обеих ног. Молодая, полная жизни и энергии 18-летняя девушка оказалась прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь.



Именно творчество, мама и друзья помогли ей преодолеть выпавшую на ее долю боль и депрессию. Она взяла в руки гитару, стала сочинять песни, писала стихи, сказки и пьесы. Через шесть лет на радиостанции «Юность» прозвучала песня «Стюардесса», которая покорила миллионы советских сердец. С тех пор более 15 лет ее песни в собственном исполнении звучали в различных программах Всесоюзного радио.



В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила первую авторскую пластинку «Песни Людмилы Тумановой» более чем полумиллионным тиражом. Через десять лет эта же фирма выпустила вторую пластинку «Людмила Туманова поёт свои песни».



В 1982 году за творческую и концертную деятельность Туманова удостоена звания лауреата премии «Комсомол 3ауралья». В 1993 году в издательстве «Периодика» вышел её сборник песен и стихов «Монолог под аккомпанемент гитары».



Людмиле Тумановой посвящали радиопередачи в СССР, России, США и Венгрии. Она снялась во многих авторских видеофильмах и телепередачах. Ее творчеству и судьбе посвящены документальный фильм «Нежность» свердловского ТВ, снятый по заказу Центрального телевидения, и цикл музыкальных передач радио «Мария» в Санкт-Петербурге.



Осенью 2005 года в Кургане вышел второй сборник стихов и песен Тумановой «Вот мой портрет».



Фото В. Новгородова, 1979 год