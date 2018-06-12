Курган: новости дня
16:12 | 13.06.2018
Скончалась курганская поэтесса и бард Людмила Туманова. «Ее песни называли ласточками, которые несут людям радость»
«Люда несколько лет болела онкологией. Она очень быстро угасла. Но достойно прожила свою жизнь. Была одной из самых первых бардов в России. Её стихи всех взволновали, песни называли ласточками, которые несут людям радость. Мы с Людой дружили все эти годы, я помогал ей, приносил домой пенсию. Она была настоящим бойцом. Таких людей нам не хватает сейчас», — рассказал телеканалу курганский журналист и друг поэтессы Вячеслав Аванесов.
У талантливой и невероятно красивой женщины сложилась трагическая судьба. Юная Людмила после 9-го класса поступила в студию при Курганском областном театре драмы, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой. Там она проучилась год. В августе 1963 года начала работать помощником режиссера Курганской студии телевидения и продолжила учебу в десятом классе вечерней школы.
Но 24 октября 1963 года все мечты и планы Людмилы разрушились в один миг. На улице на девушку напал ее ревнивый поклонник. Парень нанес ей двенадцать ножевых ранений, последний оказался роковым. Нож попал в спинной мозг и привел к полному параличу обеих ног. Молодая, полная жизни и энергии 18-летняя девушка оказалась прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь.
Именно творчество, мама и друзья помогли ей преодолеть выпавшую на ее долю боль и депрессию. Она взяла в руки гитару, стала сочинять песни, писала стихи, сказки и пьесы. Через шесть лет на радиостанции «Юность» прозвучала песня «Стюардесса», которая покорила миллионы советских сердец. С тех пор более 15 лет ее песни в собственном исполнении звучали в различных программах Всесоюзного радио.
В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила первую авторскую пластинку «Песни Людмилы Тумановой» более чем полумиллионным тиражом. Через десять лет эта же фирма выпустила вторую пластинку «Людмила Туманова поёт свои песни».
В 1982 году за творческую и концертную деятельность Туманова удостоена звания лауреата премии «Комсомол 3ауралья». В 1993 году в издательстве «Периодика» вышел её сборник песен и стихов «Монолог под аккомпанемент гитары».
Людмиле Тумановой посвящали радиопередачи в СССР, России, США и Венгрии. Она снялась во многих авторских видеофильмах и телепередачах. Ее творчеству и судьбе посвящены документальный фильм «Нежность» свердловского ТВ, снятый по заказу Центрального телевидения, и цикл музыкальных передач радио «Мария» в Санкт-Петербурге.
Осенью 2005 года в Кургане вышел второй сборник стихов и песен Тумановой «Вот мой портрет».
Фото В. Новгородова, 1979 год
© «Вечерние Ведомости»
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