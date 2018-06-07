Аварийную ситуацию в доме № 34 на улице Свердлова в Кургане придется ликвидировать самим жильцам

17:11 | 9.06.2018

В Кургане ликвидация аварийной ситуации в доме № 34 на улице Свердлова, где существует угроза обрушения кладки декоративного кирпича, ляжет на плечи самих жильцов. Об этом стало известно сегодня, 9 июня, на заседании городской комиссии по ЧС.



Как рассказали в мэрии, визуальное обследование показало, что на фасаде здания 1-го и 2-го этажей с дворовой стороны произошло отслоение наружной версты кирпичной кладки и керамического камня. Дом девятиэтажный, 45-квартирный. Место, где может обрушиться камень, управляющая компания огородила сигнальной лентой.



Проблема с отслоением кладки, как уточнялось в ходе совещания, в доме существовала и ранее. «Подобные дефекты на всех углах декоративной вставки прежде присутствовали на этом корпусе, впоследствии были устранены», — доложил на совещании первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин.



Поскольку муниципальных жилых помещений в доме нет, решать вопрос о проведении противоаварийных работ придется самим собственникам. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала управляющей компании ООО УК «Мастер», обслуживающей дом, установить в опасной зоне ограждения с козырьком.



Следующим шагом должна стать разработка проектно-сметной документации на выполнение противоаварийных работ. Также управляющей компании необходимо организовать общее собрание собственников жилых помещений и обсудить с собственниками на данном собрании вопросы о необходимости ремонта и определения источников финансирования.