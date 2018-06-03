VIII Шадринский инвестиционный форум «Малые города России – 2018» будет посвящен городской среде

17:16 | 5.06.2018

В Курганской области 7 июня состоится VIII Шадринского инвестиционного форума «Малые города России – 2018». Как обещают организаторы, его программа будет одной из самых насыщенных. В этом году главной темой станет комфортная городская среда, рассказали в пресс-службе губернатора.



Участников форума познакомят с лучшими примерами реализации одноименного проекта в городах России. По замыслу организаторов, по итогам форума к реализации проекта должен активно подключиться зауральский бизнес, вступить в диалог с горожанами и совместно преобразовывать улицы, дворы и парки.



На площадке перед шадринским Дворцом культуры разместится выставка малых архитектурных форм «Двор, в котором я живу». Здесь же пройдет дегустация продукции производителей Курганской области. Различные промышленные предприятия представят свое производство в фойе.



В 11 часов в большом зале начнется торжественное открытие форума и стартует пленарное совещание. Ожидается, что основными спикерами станут губернатор Курганской области Алексей Кокорин, заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Александр Моисеев, врио директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексей Елин, а также архитектор и партнёр консалтингового бюро «Стрелка» Александра Сытникова. Участники дискуссии обсудят новые пути развития малых городов и способы повышения качества городского пространства.



В рамках форума также состоятся дискуссионная панель «Пространственное развитие России. Чего ждать малым территориям?», совещание по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательству в УрФО, которое проведёт Александр Моисеев, тренинг «Эффективные продажи» для предпринимателей от известного бизнес-тренера Евгения Колотилова, дискуссия на тему «Лучшие практики реализации проекта «Городская среда» в Курганской области».



Для журналистов запланирован пресс-тур по дворам и улицам Шадринска, которые преобразились в результате реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

