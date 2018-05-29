За кражу полумиллиона рублей экс-бухгалтер УМВД Зауралья получила 2 года условно

12:00 | 31.05.2018

Курганский городской суд вынес приговор бывшему бухгалтеру финансово-экономического отдела ЦХиСО регионального УМВД России. Она признана виновной в совершении мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает областная прокуратура.



Суд установил, что бухгалтер вносила в реестры по заработной плате ложные сведения о причитающихся ей и ряду сотрудников учреждения выплатах, завышая размер подлежащих перечислению средств с лицевого счёта Управления Федерального казначейства по Курганской области в ПАО «Сбербанк России».



Путем обмана и злоупотребления доверием, женщина согласовывала подготовленные реестры со специалистом по кадрам и руководством учреждения, в результате чего деньги переводились в банк. После перевода обвиняемая, имея доступ к цифровой подписи должностных лиц учреждения, корректировала через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ранее направленные реестры, распределяя излишне начисленные коллегам деньги в графу выплат, подлежащих лично ей. Таким образом экс-бухгалтер похитила более 548 000 рублей.



Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также в счет возмещения имущественного ущерба с нее взыскано 468 426 рублей. Остальную часть ущерба она возместила добровольно.



Приговор еще не вступил в законную силу.