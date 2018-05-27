«Мы вас предупреждаем». Парламент Зауралья выступил против реализации пилотного проекта «Яндекс. Автобусы» в регионе

14:13 | 29.05.2018

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов не поддержал инициативу регионального Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики о запуске в области пилотного проекта «Яндекс. Автобусы». Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании парламента.



«Я думаю, выражу общее мнение депутатов: пилотный проект «Яндекс. Автобусы», реализация которого находится в планах у департамента, мы не поддерживаем», — сказал спикер представителю ведомства. Он также сослался на главу города Кургана Сергея Руденко, заявив, что у мэра данный проект тоже вызывает опасения.



Далее председатель парламента высказался в более категоричной форме: «Мы вас предупреждаем, здесь понимания и поддержки с нашей стороны вы не найдете. Никакого пилотного проекта... Нужно на сегодняшний день развивать наши транспортные компании и оказывать им максимальное содействие».