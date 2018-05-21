Трое зауральских полицейских улучшали показатели отдела, склоняя сознаться в преступлениях невиновных

15:33 | 23.05.2018

В Курганской области троим бывшим сотрудникам ОУР МО МВД России «Макушинский» в ближайшее время придется ответить перед законом за преступления ради повышения личных показателей и своего отдела. О завершении расследования уголовного дела правоохранителей сообщило региональное СУ СК России.



Итак, полицейских обвиняют в совершении 10 эпизодов превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ), в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.33, ч.2 ст.228 УК РФ), а также в незаконной покупке, сбыте, хранении и ношении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).



По версии следствия, в 2015 и 2016 годах для искусственного повышения личных показателей оперативно-служебной деятельности и ОУР МО МВД России «Макушинский» оперативники, обещая материальные блага, склоняли находившегося под стражей мужчину оговорить себя в совершении нераскрытых преступлений.



Более того, намереваясь искусственным путем создать видимость эффективности своей работы, полицейским удалось уговорить его же признаться в незаконной покупке и хранении трех 5,6-мм длинных винтовочных патронов кольцевого воспламенения, которые один из сотрудников сам незаконно прибрел.



В 2015 году обвиняемые за денежное вознаграждение дали указание еще одному подставному «преступнику» нарвать дикорастущей конопли, тем самым организовав совершение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Они же формально выявили и пресекли «преступление».



Для правдоподобности версий «обвиняемых» они совместно придумывали обстоятельства, при которых преступления якобы были совершены, а также определили свидетелей, которые якобы обладают информацией о их причастности.



Противозаконная деятельность оперативных сотрудников была выявлена отделом собственной безопасности УМВД России по Курганской области. По результатам служебной проверки за совершение проступков, порочащих честь и достоинство, сотрудники органов внутренних дел были уволены.