Зауральские чекисты отпраздновали 75-летний юбилей со дня образования Управления ФСБ

12:24 | 21.05.2018

В воскресенье, 20 мая, Управление ФСБ России по Курганской области отпраздновало 75-летие со дня образования. В разные периоды истории зауральские чекисты вносили свой вклад в защиту страны. Они стояли на страже безопасности государства в военные и послевоенные годы, защищали оборонно-промышленный комплекс региона от иностранных агентов. И сейчас неизвестные нам люди в погонах продолжают оберегать область и страну от современных угроз, даже ценой собственной жизни.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, на торжественном мероприятии в честь праздника руководство поздравило личный состав и ветеранов с юбилейной датой. За добросовестное исполнение служебного долга, профессионализм и достигнутые результаты ряду военнослужащих вручили ведомственные грамоты и ценные подарки.



Управление НКГБ СССР в Зауралье было образовано 20 мая 1943 года. С первых дней войны органы госбезопасности принимали участие в формировании, подготовке и переброске за линию фронта боевых отрядов, обучении партизан и подпольщиков приемам конспирации и методам нелегальной работы. В 1943–1945 годах зауральские чекисты обезвредили 27 агентов немецких спецслужб, прошедших специальную подготовку в разведшколах и диверсионных группах абвера. В ходе наступления советских войск более 100 офицеров направили на освобожденные территории для ликвидации фашистских пособников, бандподполья, сотрудников жандармерии и полиции.



В послевоенное время чекисты продолжили работу по розыску военных преступников, приехавших в Зауралье с оккупированных территорий Украины и Белоруссии. Всего Управлением НКГБ — МГБ — КГБ было выявлено и осуждено более 300 изменников родины, бойцов РОА и УПА, карателей, не подлежащих реабилитации.



Эвакуированные из западных регионов страны промышленные предприятия в большинстве своем остались в Зауралье. В 70–80-х годах из сельскохозяйственной область превратилась в промышленную, чьи предприятия ориентированы на выпуск оборонной продукции. Поэтому иностранные спецслужбы проявляли устойчивый интерес к экономическому потенциалу Зауралья, особо режимным объектам и политической обстановке. Часто Курган посещали агенты разведорганов, работающие под прикрытием посольств США, Великобритании, Германии и Канады в Советском Союзе. В этот период истории региона основными направлениями деятельности УКГБ была работа по защите государственной тайны и контрразведывательного обеспечения важных объектов промышленности, транспорта, связи и экологии.



В современных условиях оперсостав УФСБ России по Курганской области, как и 75 лет назад, по-прежнему стоит на страже интересов Российской Федерации, выполняя задачи разведывательного и контрразведывательного характера. Кроме этого, современные чекисты ведут непрерывную работу по предупреждению террористических угроз и экстремизма, обеспечению информационной безопасности, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, незаконной миграцией и наркотрафиком.



Фото УФСБ России по Курганской области