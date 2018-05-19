В Курганской области лесной пожар едва не уничтожил село. 36 человек остались без крова

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В Мишкинском районе Курганской области 20 мая лесной пожар едва не погубил село Мыркайское, но, несмотря на сложные условия, огнеборцы смогли отстоять населенный пункт и спасти жителей от огня.Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь пришел в 16:50 из лесов Альменевского района. Осложняли ликвидацию ландшафтного пожара сильные порывы ветра до 20 м/с и позднее сообщение о пожаре.Группировке сил и средств, задействованной на ликвидации огня, удалось отстоять около 100 жилых домов. Но огонь успел уничтожить 13 строений и 14 домов, в которых проживали 36 человек, в том числе 4 ребенка.На месте тушения были задействованы 36 человек и 13 единиц техники. В эту же ночь на место происшествия лично приехали губернатор Курганской области Алексей Кокорин и начальник Главного управления МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Олег Рожков. Они совместно координировали действия спасателей. Локализовать пожар удалось к 00:30.Сегодня работы по устранению последствий пожара продолжаются. Сейчас пострадавшие разместились у родственников, рассказали в пресс-службе главы региона. О развитии ситуации будет сообщено на официальном сайте регионального правительства.Отметим, что в этот же день огнеборцы спасли от верхового лесного пожара, который разбушевался из-за сильного ветра, населенный пункт Камышное в Притобольном районе. Огонь удалось остановить в 200 метрах от деревни. Пожар локализовали к 18:40. В настоящее время угрозы населенному пункту нет.Также в воскресенье удалось отстоять населенные пункты Логовушка и Новосидоровка в Кетовском районе, Чесноковка в Щучанском районе и ст. Роза в Варгашинском районе.