В Курганской области утонул рыбак из Североуральска, перевернувшись на лодке

15:30 | 18.05.2018

В Курганской области следователи выясняют обстоятельства гибели еще одного рыбака. Его тело обнаружили 16 мая на берегу озера Могильное в селе Вознесенское Далматовского района.



По информации регионального СУ СКР, в тот день 64-летний житель Североуральска вышел на озеро на лодке, чтобы проверить рыболовные сети. Однако лодка перевернулась и затонула. Рыбаку не удалось спастись. Тело мужчины обнаружили спустя несколько часов и вытащили из воды сотрудники МЧС.



Пока признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.



Фото: kurgan.sledcom.ru