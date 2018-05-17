В Кургане водитель LADA Largus сбил 6-летнего мальчика

13:37 | 18.05.2018

В Кургане вечером 17 мая у дома № 37 на улице Дзержинского 6-летний мальчик угодил под колеса легкового автомобиля. Ребенка сбил водитель LADA Largus, двигающийся в сторону проспекта Машиностроителей.



По информации Госавтоинспекции, ребенок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в сопровождении своей матери. Не дойдя до края проезжей части, мальчик внезапно развернулся и побежал обратно. В результате ДТП ребенок получил травмы.