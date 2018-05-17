В выходные синоптики ждут в Курганской области заморозки и знойную жару

10:53 | 18.05.2018

Ночью 18 и 19 мая в Кургане и по области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами от 0 до минус 4 градусов. Об этом предупреждают зауральцев синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем в субботу воздух прогреется до плюс 13–18 градусов. Ветер подует южный, юго-восточный с переходом на юго-западный до 4–9 м/с, днем порывы могут достигать до 16 м/с. На небе облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный дождь, гроза.



А вот в воскресенье, 20 мая, в регион придет настоящая летняя жара. Впервые в этом месяце столбик термометра днем поднимется до плюс 27–32 градусов. Сохранится сильный юго-западный ветер до 5–10 м/с, а где-то и с порывами до 16 м/с. Облачно с прояснениями. Местами может пройти небольшой дождь.