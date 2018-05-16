Пожары и поджигателей в Зауралье выявляют спецгруппы с помощью квадрокоптеров

16:38 | 17.05.2018

Нарушителей особого противопожарного режима в Курганской области выявляют с помощью квадрокоптеров. Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, ежедневно в каждом районе и городе с начала пожароопасного сезона на охоту выходят патрульно-контрольные группы, оснащенные современными средствами наземной и воздушной разведки.



Группы созданы по распоряжению губернатора региона органами местного самоуправления совместно с МЧС и Департаментом природных ресурсов. В них входят представители администраций районов, полиции, государственного пожарного надзора и лесничеств.



Всего создано 36 групп численностью 157 человек. Функционируют они ежедневно в каждом районе и городе области. В арсенале мобильных групп находятся квадрокоптеры, которые оказывают существенную помощь не только в обнаружении возгораний, но и порой в установлении виновного поджигателя.



С начала пожароопасного сезона 2018 года мобильные группы пресекли 253 правонарушения, что на 77 больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшее их количество было зафиксировано на территории Макушинского, Кетовского, Петуховского, Звериноголовского районов и в Кургане.



На сегодняшний день к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности уже привлекли 156 граждан, а также вынесено 97 определений о возбуждении дел и проведении административных расследований по фактам термических аномалий, зафиксированных на землях сельхозназначения. При установлении собственников и землепользователей виновные будут также привлечены к административной ответственности.



Фото: 45.mchs.gov.ru