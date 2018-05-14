Прокуратура Курганской области отозвала иск о закрытии ТРЦ «РИО»

11:05 | 16.05.2018

Прокуратура Курганской области 15 мая отозвала иск с требованием о приостановке работы ТРЦ «РИО». Выявленные в ходе проверки на пожарную безопасность нарушения в торговом центре были устранены в назначенный срок, сообщает региональная газета «Новый мир».



Ранее в ТРЦ на момент проверки прокуроры выявили массу серьезных нарушений. Системы дымоудаления и оповещения людей при эвакуации находились в нерабочем состоянии. Игровая комната на третьем этаже вообще не была защищена автоматической пожарной сигнализацией. Отсутствовала она и в пекарне на первом этаже. Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен торговым павильоном, эвакуационные выходы из ряда торговых залов заблокированы, а в коридоре на путях эвакуации хранились горючие материалы.



Всего в ходе проверок торговых центров по всей области прокуроры выявили свыше 300 нарушений. Основная их часть связана с отсутствием или неисправностью автоматических систем оповещения и пожаротушения, нефункционированием эвакуационных выходов. В суды направлено 13 исков о приостановлении деятельности до полного устранения нарушений 10 курганских торговых центров и Дома культуры машиностроителей, а также 2 торговых центров в Катайске.