Жителя Кургана ограбили и разули в подъезде

12:28 | 14.05.2018

Разбойное нападение началось с конфликта между тремя мужчинами в одном из магазинов Кургана около 3 часов ночи, рассказали в региональном УМВД России. Двое из них вывели третьего из здания и затащили в подъезд соседнего дома. Угрожая ножом, злоумышленники забрали у потерпевшего сотовый телефон, серебряную цепочку, банковскую карту и деньги, а также сняли с него кроссовки. Общий материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.



Об ограблении в полицию сообщил случайный свидетель, который видел, как двое граждан затаскивают мужчину в подъезд. К приезду полицейских подозреваемые уже успели скрыться с места преступления.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили примерное местоположение похищенного телефона и круг адресов, где могли находиться разбойники. По подозрению в совершении преступления по горячим следам полицейские задержали двоих курганцев 25 и 44 лет. Как выяснилось, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Часть похищенного изъята.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.