Жителю Кургана, который выбросил собаку из окна 5 этажа, грозит тюремный срок

15:14 | 11.05.2018

Прокурор Кургана Вадим Суровцев направил в мировой суд уголовное дело 44-летнего жителя города, который в марте текущего года выбросил из окна 5 этажа собаку. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ).



Это произошло в одной из квартир дома № 10 по улице Черняховского. По версии следствия, курганец просто взял в руки собаку и умышленно выбросил ее из окна. В прокуратуре подчеркивают, что мужчина сделал это «с целью жестокого обращения с животным». Собака от полученных травм погибла в ветеринарной клинике.



Жестокому курганцу грозит наказание в виде лишения свободы на 3 года, если, конечно, его вина будет доказана в суде.