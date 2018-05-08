«Водный союз» разрешил жителям Шевелевки пить воду из-под крана

14:07 | 10.05.2018

В Кургане «Водный союз» разрешил жителям микрорайона Шевелевка пить воду из-под крана. Как рассказали в пресс-службе компании, вчера были получены результаты анализа холодной воды, которые показали, что она соответствует гигиеническим требованиям СанПиН.



Напомним, с 7 мая вода в десятках жилых домов по Карельцева, 7-й Больничной и Криволапова, а также в детском саду № 137 «Алиса» и физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Шевелевка была пригодна только для технических нужд.