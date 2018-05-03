Администрация Кургана ввела на территории города сухой закон 9 мая

15:06 | 4.05.2018

Администрация Кургана приняла постановление о запрете продажи 9 мая на территории города алкогольной продукции, в том числе и пива. Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Потапов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы.



Контроль за исполнением постановления мэрии возложен на УМВД России по Курганской области. Специально созданные мобильные группы из сотрудников полиции будут следить за порядком в данной сфере, а в случае нарушения — составлять административные протоколы в отношении нарушителей.