Зауральские рыбаки выловили в Тоболе труп пропавшей в прошлом году девушки

11:16 | 4.05.2018

В Курганской области местные рыбаки выловили в реке Тобол тело пропавшей в сентябре прошлого года 24-летней девушки. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили утром 28 апреля в 11,5 км от села Редуть Звериноголовского района, сообщает пресс-служба регионального СКР.



Ранее по факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас оно находится в производстве следственных органов. В совершении преступления обвиняется ее бывший возлюбленный, 31-летний житель села Звериноголовское.



По версии следствия, с 16 на 17 сентября 2017 года обвиняемый в доме своего дяди поссорился с девушкой. Во время ссоры он ударил бывшую ножом в шею, от чего она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он замыл в доме пол, а тело девушки бросил в реку Тобол. В начале октября мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве. Суд заключил его под стражу.



На данный момент для установления причины смерти девушки следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: kurgan.sledcom.ru/из материалов уголовного дела