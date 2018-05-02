Избирком Зауралья передал единороссам вакантные мандаты в парламенте

10:52 | 4.05.2018

На заседании облизбиркома 3 мая были переданы вакантные депутатские мандаты в Курганской областной Думе шестого созыва зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутых политической партией «Единая Россия». Удостоверения получили руководитель ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов и гендиректор ООО «Предприятие Сенсор» Виктор Кузнецов.



Мандаты переданы в связи с досрочным прекращением полномочий двумя депутатами. Парламентарии Игорь Арзин и Сергей Вартанов сложили с себя полномочия по собственному желанию. Оба депутата были избраны по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» была вправе предложить вместо них других своих кандидатов.



Ранее региональный политический совет единогласно поддержал кандидатуры Олега Попова и Виктора Кузнецова. Депутаты будут отвечать и за свои округа, и за округа своих предшественников — Куртамышский и Петуховский.



Фото: www.kurgan.izbirkom.ru