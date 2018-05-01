В Курганской области стартовал студенческий слет спасателей-добровольцев

16:47 | 3.05.2018

Сегодня, 3 мая, в Зауралье стартовал студенческий слет спасателей-добровольцев «Спасение — жизнь», который объединил молодых людей из Оренбурга, Республики Марий Эл, Тюмени и Курганской области.



Как рассказали в пресс-службе правительства области, такое масштабное мероприятие впервые проходит на территории региона. Завершится слет 5 мая.



Сегодня участники слета посетили лекции по основам водолазной и водно-спасательной подготовки. Студенты учились оказывать пострадавшим и первую психологическую помощь. Завтра будет работать ряд образовательных площадок.



В субботу молодые люди пройдут квест «Путь пожарного». Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области совместно с пожарными частями проведут показательные тактико-специальные учения и покажут, как действовать при ликвидации последствий ДТП, кроме того, спасатели организуют экскурсии в свои подразделения.



Провести слет в Зауралье стало возможным после победы проекта регионального отделения молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» на конкурсе грантов. Двое активистов предложили объединить профессиональных спасателей и тех, кто хочет помогать людям, на одной образовательной площадке. Конкурс проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Проект зауральцев выбрали из двух тысяч других. Отметим, что студенческое движение спасателей развивается в регионе более 10 лет.



Фото: kurganobl.ru