Перед майскими праздниками ГИБДД Зауралья откроет охоту на пьяных водителей

14:36 | 27.04.2018

На территории Курганской области в преддверии майских праздников, 28 апреля, сотрудники полиции проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом информирует зауральцев Госавтоинспекция региона.



В этот день сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет пьяного вождения или наркотического опьянения. В мероприятии ведомство задействует максимальное количество личного состава полиции и общественность.



Как отметили в управлении, подобные профилактические акции необходимы для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки.