Прокурор Курганской области отчитался о проверках торговых центров на пожарную безопасность. Результаты шокируют

14:04 | 26.04.2018

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев обнародовал шокирующие результаты проверки пожарной безопасности в торговых комплексах и объектах с массовым пребыванием людей на территории региона. Напомним, надзорные мероприятия были проведены после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».



В ходе проверок прокуроры выявили свыше 300 нарушений. Основная их часть связана с отсутствием или неисправностью автоматических систем оповещения и пожаротушения, нефункционированием эвакуационных выходов. Кроме того, соответствующий инструктаж коммерсанты с персоналом не проводили, доложил главный прокурор области.



В результате возбуждено 55 административных производств, внесено 57 представлений. В суды направлено 13 исков о приостановлении деятельности до полного устранения нарушений 10 курганских торговых центров, Дома культуры машиностроителей и 2 торговых центров в Катайске. Всего надзорными мероприятиями было охвачено 77 объектов.



Итак, в крупном курганском ТРЦ «РИО» на момент проверки системы дымоудаления и оповещения людей при эвакуации находились в нерабочем состоянии. Игровая комната на третьем этаже вообще не была защищена автоматической пожарной сигнализацией. Отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и в пекарне на первом этаже здания.



Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен торговым павильоном, эвакуационные выходы из ряда торговых залов заблокированы, а в коридоре на путях эвакуации хранились горючие материалы.



В других торгово-развлекательных центрах областного центра тоже выявлены серьезные нарушения. В «Пушкинском» система дымоудаления, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей на момент проверки были неисправными, а эвакуационные пути загромождены. В «Стрекозе» в ходе проверки система дымоудаления тоже не сработала, система оповещения людей не обеспечивала дистанционное отключение электромагнитных замков, а ее громкость не превышала основной уровень шума. Более того, при отключении основного источника питания электрооборудования с переводом на резервный источник отключились все системы противопожарной защиты.



В «Гипер Сити» в коридорах на путях эвакуации были размещены торговые площадки, частично отсутствовали световые указатели «Выход» из торговых залов, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей тоже находились в неработоспособном состоянии.



В торговых центрах «Даниловский», «Парус» и «Кировский» также были завалены эвакуационные выходы, выявлена неисправность систем оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. В Доме культуры машиностроителей кухня не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, отсутствовали устройства для самозакрывания дверей, на путях эвакуации хранились горючие материалы.



Не прошли проверку и два торговых дома в Катайске. ТД «Удача» и вовсе оказался не защищен автоматической пожарной сигнализации, а система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не была не установлена. В городском универсаме «Волгоградский» автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения были неисправны.



В отношении собственников торговых центров и должностных лиц возбуждены административные дела за нарушение требований пожарной безопасности. В адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Бизнесменам придется выплатить крупные штрафы. В течение месяца они обязаны сообщить прокуратуре о принятых мерах.



«На рассмотрении в суде находятся иски о запрете эксплуатации зданий, поэтому сами собственники заинтересованы как можно скорее устранить все нарушения и обеспечить безопасность пребывания граждан, тем самым не допустить закрытие торговых центров, — отметил Игорь Ткачев. — В силу закона ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности лежит на собственнике».



Прокурор области отметил, что вопросы безопасности людей в центрах, которые предоставляют торговые площади в аренду, должны быть решены на стадии заключения договора аренды. Каждая сторона должна понимать, для каких целей будет использовать помещение, пределы своей ответственности и своих обязанностей и соответственно принимать все необходимые меры.



Фото kurganobl.ru