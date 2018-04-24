«Водный Союз» продавил вопрос об изменении порядка предоставления субсидии в парламенте Зауралья

12:51 | 26.04.2018

В Курганской областной думе АО «Водный Союз» добилось рассмотрения вопроса об изменении порядка предоставления субсидии для компании, чтобы она могла получать деньги не только на капремонт, но и на модернизацию сетей. Спикер парламента Дмитрий Фролов в ходе совещания 25 апреля отметил, что в течение года необходимо внести изменения в правовые договорные отношения.



Как отметили в пресс-службе компании, цель выделения субсидии — проведение капитальных ремонтов, но под это определение попадают не все работы.



«Порядок предоставления субсидии исключает модернизацию сетей, хотя именно данный вид работ может быть наиболее эффективен в части использования средств, с получением всех необходимых результатов. Таким образом, мы вынуждены были заменить первоочередные мероприятия другими, в том числе и теми, которые не смогли выполнить в прошлом году», — отметил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.



Модернизация запрещена действующей редакцией порядка предоставления субсидии, так как при модернизации происходит удорожание имущества и оно становится собственностью организации, проводившей работы. В компании отмечают: если модернизация велась на бюджетные средства, то логично было бы оставить собственность у хозяина сетей, администрации Кургана. Именно по этой причине в план мероприятий по субсидии 2018 года не попала, к примеру, перекладка канализационного коллектора на улице Омской. На этих сетях происходит наибольшее количество аварий, и они носят более тяжелый и масштабный характер.



В ходе совещания спикер парламента Дмитрий Фролов выразил надежду на то, что при формировании документов по субсидии на 2019 год удастся в рамках закона проводить модернизацию при сохранении собственности у администрации города. Он подчеркнул, что работать над документом по выделению субсидии необходимо уже сейчас.



«При формировании бюджета на следующий год областной думой будет предусматриваться субсидия в объеме не ниже 150 миллионов, а может, и больше. Поэтому важно подготовиться к этой теме заранее. В течение года необходимо внести изменения в правовые договорные отношения, чтобы на следующий год мы уже смогли выполнить мероприятия по модернизации. Это позволило бы решить наиболее острые проблемы», — уточнил Дмитрий Фролов.



Напомним, в 2018 году «Водный Союз» выиграл конкурс на предоставление из бюджета Кургана субсидий в размере 150 миллионов рублей только на текущую деятельность и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии. Деньги необходимо освоить до конца текущего года.



По данным компании, на сегодняшний день износ канализации в городе составляет 93 %, труб водоснабжения — 76 %.



Фото: water45.ru