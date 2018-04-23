Департамент промышленности Зауралья, перевозчики и профсоюз подписали трехстороннее соглашение

16:36 | 24.04.2018

Руководство Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, Кургандортранс и профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства подписали трехстороннее соглашение на 2018–2020 годы сегодня, 24 апреля.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, стороны намерены развивать рынок автотранспортных услуг, способствовать модернизации и развитию автотранспортного комплекса, обеспечивать стабильную работу предприятий, осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, охраной труда. В числе приоритетных задач документа — создание условий для достойного труда работников, повышение качества жизни. Особый раздел посвящен соблюдению режима труда и отдыха, учету рабочего времени.



Говоря о важности заключения этого соглашения, вице-губернатор Александр Константинов отметил: «Если для Кургандортранса и профсоюзных организаций это вопросы правового характера, правоприменения, то для нас приоритетным является привлечение инвестиций в отрасль и ее развитие. Соглашение — один из этапов этой работы. Наша задача также привлечь грузоперевозчиков к взаимодействию с промышленным сектором».



Фото: kurganobl.ru