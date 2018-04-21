В Курганской области утвержден размер минимальной заработной платы

11:34 | 23.04.2018

В Курганской области утверждено соглашение о размере минимальной заработной платы. Соответствующее постановление приняло сегодня, 23 апреля, региональное правительство.



Как доложила первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Наталья Бурцева, размер заработка в области с учетом районного коэффициента 15 % не может быть меньше 12 837 рублей 45 копеек.



Распоряжение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и областным трехсторонним соглашением между профсоюзами, правительством и работодателями региона, а также по поручению Министерства труда РФ.