После ЧП в Кургане проверят все аналогичные здания на территории региона

13:28 | 11.04.2018

После случая обрушения перекрытия в здании на улице Бурова-Петрова в Кургане власти поручили проверить и обследовать все аналогичные строения на территории региона, сообщает пресс-служба главы Зауралья. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло сегодня в стенах правительства области под председательством первого вице-губернатора Виктора Сухнева.



Напомним, ЧП произошло 10 апреля в 15 часов в трехэтажном доме № 77 на улице Бурова-Петрова. В здании обрушилось перекрытие со второго на первый этаж, где располагается супермаркет «Магнит». На втором и третьем этажах находились офисы. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.



Перед комиссией с докладом выступил врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области Станислав Носков, который отметил, что было проведено полное обследование помещений здания, людей в нем нет. Работники с верхних этажей покинули помещение самостоятельно, покупатели с нижнего были эвакуированы администрацией магазина. Всего вывели 33 человека. Здание было своевременно оцеплено, обесточено, отключен газ.



По словам директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, вся строительная документация здания прошла госэкспертизу в октябре 2009 года, затем осуществлялся государственный строительный надзор. Есть необходимое заключение о соответствии объекта проектной документации. Сейчас необходимо провести независимую экспертизу конструкций здания, определить причину обрушения и впоследствии сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации.



«Все оперативные службы отработали организованно, — подчеркнул первый вице-губернатор Виктор Сухнев. — Сегодня главная задача — провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области».



Сухнев поручил собственнику здания подготовить проект производства работ на аварийном здании, а администрации Кургана — взять на контроль проведение дальнейших работ на объекте.



Фото 45.mchs.gov.ru