Глава зауральского ГУ МЧС о ЧП в Кургане: «Угроза разрушения здания отсутствует»

Фото: 45.mchs.gov.ru

В Кургане проходит обследование дома № 77 на улице Бурова-Петрова, где сегодня обрушилось перекрытие. «Угроза разрушения здания отсутствует. В настоящее время уточняются: дальнейший статус этого здания, списки арендаторов и собственников», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Курганской области полковник Станислав Носков.Как рассказали в мэрии, в настоящее время в целях безопасности людей по периметру здания выставлено сигнальное ограждение. Вход в него запрещен. Сейчас специалисты выясняют, существует ли угроза дальнейшего обрушения здания. Пока обследование не завершат, доступ в здание будет запрещен.Причины обрушения выясняются. Чтобы оценить общую картину произошедшего, как уточнил начальник Управления по делам ГО и ЧС Аркадик Галустов, будет проведена всесторонняя проверка.ЧП произошло около 15 часов в трехэтажном доме № 77 на улице Бурова-Петрова. В здании обрушилось перекрытие со второго на первый этаж, где располагается супермаркет «Магнит». Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.