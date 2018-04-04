В Шумихе водитель ВАЗ-21150 сбил насмерть блуждающего по дороге пешехода

12:41 | 6.04.2018

В городе Шумиха минувшей ночью погиб пешеход. По предварительной информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, около 03:40 в районе дома № 51 по улице Гоголя 29-летний житель районного центра на автомобиле ВАЗ-21150 сбил пешехода.



Наезд был совершен на 34-летнего мужчину. Он находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. С места аварии пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных травм он скончался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф