В Курганской области воздух стал грязнее. Атмосферу портят газовые и энергетические предприятия

11:34 | 6.04.2018

Свердловскстат опубликовал предварительные данные наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Курганской области в 2017 году. Итак, количество выбросов от предприятий составило 97,3 тысячи тонн. Из них уловлено и обезврежено только 53,6 тысячи тонн (55 %), то есть чуть больше половины. В атмосферу попало 43,8 тысячи тонн (45 %), что на 2 тысячи тонн (4,9 %) больше, чем в 2016 году.



По данным ведомства, основными загрязнителями воздушного бассейна являются предприятия области, транспортирующие по трубопроводам газ и продукты его переработки и занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром. Выбросы этих предприятий составили 69 % от общего объема.



Всего за 2017 год федеральным статистическим наблюдением было охвачено почти 13 тысяч стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.