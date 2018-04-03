Кокорин обсудил с руководством «дочки» «Ростеха» проект создания диагностической лаборатории в Зауралье

15:04 | 5.04.2018

Сегодня, 5 апреля, в ходе делового визита в Москву губернатор Курганской области Алексей Кокорин обсудил с руководством «дочки» «Ростеха» проект создания диагностической лаборатории на территории региона.



По информации пресс-службы губернатора, глава региона и управляющий директор АО «МПО «Металлист», которое входит в Национальную иммунобиологическую компанию в составе Госкорпорации «Ростех», Александр Кулиш обсудили в ходе встречи реализацию пилотного проекта по созданию централизованной медицинской диагностической лаборатории. По оценкам специалистов, это позволит сэкономить от 5 до 10 % областного бюджета.



«Создание подобных лабораторий — довольно интересное предложение. Нам важно развивать лабораторно-диагностическое направление. Я уверен, это позволит поднять качество проводимых исследований. В ближайшее время, после возвращения в регион, я намерен детально обсудить этот вопрос с руководителями, отвечающими за сферу здравоохранения», — подчеркнул Алексей Кокорин.



Фото kurganobl.ru