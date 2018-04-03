Транспортное управление Кургана: в апреле подорожает проезд в автобусах

11:40 | 5.04.2018

На нескольких муниципальных маршрутах Кургана в апреле увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом информирует жителей Транспортное управление города.



Итак, с 9 апреля билеты подорожают до 24 рублей на маршрутах №№ 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. Пассажирам маршрутов №№ 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 тоже придется выложить за проезд 24 рубля, но только с 16 апреля.