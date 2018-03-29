Житель Катайска продал арендованный автомобиль и заработал уголовное дело

10:47 | 31.03.2018

Крайне интересный способ зарабатывания денег придумал 22-летний житель Катайска. Взяв в Екатеринбурге в аренду автомобиль «ДЭУ Нексия» по возвращении в родной Катайск он выставил его на продажу на одном из сайтов в сети интернет.



Покупателя на авто долго ждать не пришлось и спустя несколько дней злоумышленник стал счастливым обладателем задатка за проданное транспортное средство в размере 20 тысяч рублей.



Стоит отметить, что новый владелец «Нексии» даже и не подумал сверить данные в паспорте продавца с данными в документах на автомобиль.



Через три дня после столь удачной для мошенника сделки, он позвонил покупателю и попросил предоставить ему автомобиль на несколько дней, чтобы оформить все необходимые документы. И вот только тогда покупатель авто заподозрил что-то неладное и обратился в правоохранительные органы.



В ходе проверочных мероприятий проведённых сотрудниками полиции был установлен факт продажи арендованного автомобиля.



По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество), полицейскими задержан ранее судимый житель Катайска. Полученные обманным путем денежные средства он уже успел потратить. За содеянное молодому человеку грозит наказание до 5 лет лишения свободы.



Фото: drive2.com