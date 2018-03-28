На проверки ТРЦ в Курганской области надзорные органы потратят полмесяца

15:02 | 30.03.2018

В Курганской области контрольно-надзорные органы, в число которых входят сотрудники госпожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории региона, приступили к тщательной проверке торгово-развлекательных центров. Проверка продлится до середины апреля.



Напомним, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове прокуратура региона по поручению Генпрокуратуры РФ организовала проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах с развлекательными центрами, в досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, в том числе в курганских ТРЦ «ГиперСити», «РИО», «Пушкинский» и др.



Как пояснили в региональном ГУ МЧС России, в ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на объектах. Проверки пройдут с 29 марта по 12 апреля. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение.