Ученик бывшего курганского имама получил реальный срок за призывы к терроризму

14:40 | 28.03.2018

Третий по счету ученик бывшего имама Соборной мечети Кургана 24-летний Ахмед Табуков предстал перед судом за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Приволжский военный суд 20 марта приговорил курганца к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу. Два предыдущих ученика, Магомедов Г. и Каримов Ф., были осуждены по аналогичной статье и приговорены к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Истории привлечения к уголовной ответственности молодых радикалов довольно схожи. На своих аккаунтах в социальной сети «ВКонтакте» все они размещали материалы, призывающие к борьбе исламистов против всех людей, исповедующих другие религии, и оправдывающие убийства «неверных» и террористов-смертников.



Табуков регулярно посещал курганскую мечеть, где в 2016 году познакомился с имамом Али Якуповым. В беседах религиозного наставника с посетителями звучали темы джихада, военного конфликта в Сирии.



«Разделяя взгляды исламистских радикалов, Табуков начал интересоваться деятельностью запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», отпустил бороду, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. — Наиболее понравившиеся видеозаписи он копировал к себе на страницу, якобы не зная об уголовной ответственности. В частности, разместил видеоролики об оправдании боевиками Сирии практики массовых убийств, призывах сражаться на стороне ИГИЛ».



Сам бывший имам курганской Соборной мечети Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием служебного положения), однако был оправдан. После судебного разбирательства он покинул Курганскую область.